Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения СМИ о возможном задержании россиянки в Минске. Связано это с недавней экстренной посадкой в Белоруссии самолёта авиакомпании Ryanair, на борту которого был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями", — говорится на официальной страничке дипмиссии в "Фейсбуке".