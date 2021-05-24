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Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

По версиям СМИ, это может быть девушка основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

24 мая, 10:24
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения СМИ о возможном задержании россиянки в Минске. Связано это с недавней экстренной посадкой в Белоруссии самолёта авиакомпании Ryanair, на борту которого был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями", — говорится на официальной страничке дипмиссии в "Фейсбуке".

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Личность задержанной не разглашается. Однако накануне СМИ сообщали, что вместе с основателем признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем якобы была задержана его девушка, 23-летняя россиянка Софья Сапега.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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