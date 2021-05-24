"Выстрел себе же в ногу": Политолог счёл невыгодным для Запада запретить полёты над Белоруссией
Данное решение зарубежных стран будет попросту экономически невыгодно — как авиакомпаниям, так и самим пассажирам.
Фото © EPA / ТАСС
Призывы США и ЕС запретить полёты над Белоруссией после инцидента с рейсом Ryanair, который экстренно сел в Минске, принесут больше вреда, чем пользы. Авиакомпании европейских стран и их пассажиры от такого решения пострадают, а вот на самой Белоруссии это почти никак не отразится, считает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин.
"Это является выстрелом себе же в ногу — многие рейсы европейских авиакомпаний будут вынуждены делать значительный крюк, расходовать больше топлива. Пострадают авиакомпании европейских стран и их пассажиры. Белоруссия лишится сбора за аэронавигационное обслуживание, но это сущие копейки, на экономику Белоруссии это не повлияет", — заявил он в эфире радио Sputnik.
В то же время политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров обратил внимание на ситуацию с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. По его мнению, данная ситуация показала разные подходы стран Запада к историям с задержаниями людей, объявленных в розыск.
"Белоруссия — член Интерпола, международной полицейской организации. Протасевич с прошлого года в республике был внесён в список причастных к терроризму и объявлен в розыск, поэтому должен действовать ордер на его арест. Тем не менее он спокойно путешествует по всем странам Европы, ни в чём себе не отказывает. Это к вопросу действенности всех этих международных институтов", — сказал он.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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