"Выстрел себе же в ногу": Политолог счёл невыгодным для Запада запретить полёты над Белоруссией

Призывы США и ЕС запретить полёты над Белоруссией после инцидента с рейсом Ryanair, который экстренно сел в Минске, принесут больше вреда, чем пользы. Авиакомпании европейских стран и их пассажиры от такого решения пострадают, а вот на самой Белоруссии это почти никак не отразится, считает главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин.

"Это является выстрелом себе же в ногу — многие рейсы европейских авиакомпаний будут вынуждены делать значительный крюк, расходовать больше топлива. Пострадают авиакомпании европейских стран и их пассажиры. Белоруссия лишится сбора за аэронавигационное обслуживание, но это сущие копейки, на экономику Белоруссии это не повлияет", — заявил он в эфире радио Sputnik.

В то же время политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров обратил внимание на ситуацию с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. По его мнению, данная ситуация показала разные подходы стран Запада к историям с задержаниями людей, объявленных в розыск.