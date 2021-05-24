В Кремле ответили на вопрос о возможном задержании россиян на севшем в Минске "боинге" Ryanair

В Кремле не располагают информацией о том, что во время инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, экстренно совершившим посадку в аэропорту Минска, были задержаны граждане России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если задержание граждан РФ подтвердится, Белоруссия проинформирует российское посольство.

"Никакой информации у Кремля нет. Но, опять же, согласно международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счёт", — заявил Песков.