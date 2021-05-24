В Кремле ответили на вопрос о возможном задержании россиян на севшем в Минске "боинге" Ryanair
По данным СМИ, вместе с Протасевичем была задержана его девушка — 23-летняя гражданка РФ Софья Сапега.
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В Кремле не располагают информацией о том, что во время инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, экстренно совершившим посадку в аэропорту Минска, были задержаны граждане России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, если задержание граждан РФ подтвердится, Белоруссия проинформирует российское посольство.
"Никакой информации у Кремля нет. Но, опять же, согласно международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счёт", — заявил Песков.
По данным СМИ, вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем была задержана его девушка — 23-летняя россиянка Софья Сапега.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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