"Бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив": Милонов увидел у Манижи "весь набор" для успеха на Евровидении
Депутата удивило, что артистка не заняла одно из первых мест, ведь, по его мнению, в своём выступлении он собрала всё плохое, что так ценится на песенном конкурсе.
Фото © EPA / ТАСС
Российская певица Манижа, которая представляла страну на Евровидении, вполне могла бы занять и выше девятого места. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, уточнив, что "своей бездарностью" артистка полностью соответствовала уровню данного музыкального состязания.
"Манижа должна была брать одно из первых мест, потому что всё плохое, что должно быть на Евровидении, у неё присутствовало: трансгендерная подпевка, бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив и весь набор", — сказал он в беседе с РИА ФАН.
В ответ на вопрос, что же помешало певице занять первое место, парламентарий напомнил, что на Евровидении неоднократно прослеживалась политическая подоплёка.
"Её поставили на место. Это глупое заигрывание с Западом, со всеми этими андрогинами оказалось тем, чем мы и предполагали, — жестоким разочарованием. Если бы Манижа пела со стороны Украины, то не сомневаюсь — она была бы на первом месте, потому что этот кошмар — чётко то, что нужно Евровидению", — заключил парламентарий.
Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не помешал клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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