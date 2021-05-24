"Бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив": Милонов увидел у Манижи "весь набор" для успеха на Евровидении

Российская певица Манижа, которая представляла страну на Евровидении, вполне могла бы занять и выше девятого места. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, уточнив, что "своей бездарностью" артистка полностью соответствовала уровню данного музыкального состязания.

"Манижа должна была брать одно из первых мест, потому что всё плохое, что должно быть на Евровидении, у неё присутствовало: трансгендерная подпевка, бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив и весь набор", — сказал он в беседе с РИА ФАН.

В ответ на вопрос, что же помешало певице занять первое место, парламентарий напомнил, что на Евровидении неоднократно прослеживалась политическая подоплёка.