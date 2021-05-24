В Китае отреагировали на сообщения о болевших ковидом до пандемии вирусологах из Ухани
Там напомнили, что, согласно официальным данным, впервые учёные столкнулись с вирусом в конце декабря.
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В МИД Китая опровергли информацию о заболевании трёх сотрудников института вирусологии в Ухани коронавирусом до начала пандемии. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства страны Чжао Лицзянь.
Он напомнил, что до 30 декабря 2019 года исследовательская лаборатория не сталкивалась с CoViD-19. Соответствующий документ Китай публиковал в марте прошлого года. Кроме того, Лицзянь подчеркнул, что до 23 марта 2020 года никто из сотрудников института заражён не был.
Напомним, The Wall Street Journal опубликовал данные американской разведки, в которых говорилось, что трое учёных из уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело болели, а симптомы их заболевания были схожи с симптомами коронавируса.
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