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В Китае отреагировали на сообщения о болевших ковидом до пандемии вирусологах из Ухани

Там напомнили, что, согласно официальным данным, впервые учёные столкнулись с вирусом в конце декабря.

24 мая, 10:11
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В МИД Китая опровергли информацию о заболевании трёх сотрудников института вирусологии в Ухани коронавирусом до начала пандемии. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства страны Чжао Лицзянь.

Он напомнил, что до 30 декабря 2019 года исследовательская лаборатория не сталкивалась с CoViD-19. Соответствующий документ Китай публиковал в марте прошлого года. Кроме того, Лицзянь подчеркнул, что до 23 марта 2020 года никто из сотрудников института заражён не был.

В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

Напомним, The Wall Street Journal опубликовал данные американской разведки, в которых говорилось, что трое учёных из уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело болели, а симптомы их заболевания были схожи с симптомами коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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