Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом
Повестка российско-американского саммита будет формироваться на основе принципов "взаимного уважения и обоюдного интереса".
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, российский лидер готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы, но главным критерием в данном вопросе станут принципы взаимного уважения и обоюдного интереса.
"Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", — резюмировал министр.
Напомним, встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А ранее на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
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Сам Лавров положительно оценил первую личную встречу с американским коллегой. По его словам, диалог был конструктивным, стороны проговорили "даже больше, чем планировали".
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