Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, российский лидер готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы, но главным критерием в данном вопросе станут принципы взаимного уважения и обоюдного интереса.

"Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", — резюмировал министр.