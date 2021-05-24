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Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом

Повестка российско-американского саммита будет формироваться на основе принципов "взаимного уважения и обоюдного интереса".

24 мая, 10:07
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно определят темы, которые будут обсуждать в ходе саммита. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, российский лидер готов рассматривать двусторонние отношения и глобальные проблемы, но главным критерием в данном вопросе станут принципы взаимного уважения и обоюдного интереса.

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"Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите", — резюмировал министр.

Напомним, встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А ранее на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

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Сам Лавров положительно оценил первую личную встречу с американским коллегой. По его словам, диалог был конструктивным, стороны проговорили "даже больше, чем планировали".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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