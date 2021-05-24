В Бурятии "чёрные лесорубы" протаранили машину лесников при попытке уйти от погони. Видео © VK / alhrb03

В Бурятии во время патрулирования лесов Тарбагатайского района сотрудники Заудинского лесничества после небольшой погони задержали "чёрных лесорубов". Об этом сообщает группа VK "Агентство лесного хозяйства Бурятии".

Лесники услышали рёв бензопилы и решили проверить, откуда он исходит. На месте незаконной вырубки они увидели двух людей в масках и перчатках. "Чёрные лесорубы" поспешили скрыться от сотрудников лесной охраны на своём автомобиле УАЗ, протаранив их машину. В итоге один из них был пойман, второй злоумышленник сумел скрыться.

После проведённого осмотра выяснилось, что лесорубы успели срубить около пяти кубометров деревьев, а ущерб, нанесённый ими фонду, составил более 115 тысяч рублей. Вся заготовленная древесина, а также бензопила и УАЗ были изъяты следствием. На нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК "Незаконная рубка лесных насаждений" и 8.32 КоАП "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах". Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.