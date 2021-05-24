Лукашенко запретил журналистам освещать протесты в прямом эфире
Кроме того, все массовые мероприятия теперь обязаны проводиться только с разрешения местных органов власти — одного уведомления недостаточно.
Фото © ТАСС / Шелег Сергей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс изменения в законы о работе СМИ и массовых мероприятиях. Об этом сообщает БелТА. Теперь белорусским журналистам запрещено участвовать в массовых мероприятиях и организовывать их, а также показывать несогласованные акции протеста в прямом эфире, а прокуратура может ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, публикации которых могут "навредить национальным интересам страны".
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Кроме того, согласно новым поправкам, запрещено размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведённых без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено. Вместе с тем любые массовые мероприятия теперь обязаны проводиться только с разрешения местных органов власти — одного уведомления недостаточно.
Глава белорусского государства также внёс изменения в закон об электросвязи, ограничивающие работу сетей в случае угрозы нацбезопасности. Согласно документу, в случае этого работа сетей электросвязи может быть замедлена или временно прекращена.
Отметим, что Лукашенко принялся менять законодательство по части акций протеста на фоне скандала из-за посадки в Минске самолёта Ryanair, на борту которого был основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Приземлившись в белорусской столице, он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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