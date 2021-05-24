Лукашенко запретил журналистам освещать протесты в прямом эфире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внёс изменения в законы о работе СМИ и массовых мероприятиях. Об этом сообщает БелТА. Теперь белорусским журналистам запрещено участвовать в массовых мероприятиях и организовывать их, а также показывать несогласованные акции протеста в прямом эфире, а прокуратура может ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, публикации которых могут "навредить национальным интересам страны".

Кроме того, согласно новым поправкам, запрещено размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведённых без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено. Вместе с тем любые массовые мероприятия теперь обязаны проводиться только с разрешения местных органов власти — одного уведомления недостаточно.