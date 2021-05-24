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Украина с 1 июля планирует запустить "паспорта вакцинации"

Предполагается сделать это вместе с ЕС, который в начале июня может окончательно утвердить подобный электронный сертификат.

24 мая, 12:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 1 июля Украина хочет внедрить "паспорта вакцинации", синхронизируя этот процесс с Евросоюзом. Об этом в ходе совещания сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Как сказано на сайте Офиса президента Украины, Владимир Зеленский поинтересовался насчёт процесса подготовки документа. Фёдоров заметил, что предварительно их планируется запустить с 1 июля.

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Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Ожидалось, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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