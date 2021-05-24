Глава ВОЗ предупредил мир о появлении нового смертоносного вируса

Мир может столкнуться с новым вирусом, который будет ещё более смертоносным. Такой прогноз сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус (коронавирус. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе трансляции ВОЗ.

Гебреисус напомнил, что "главным драйвером пандемии" служит отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, то есть предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, если идти "по старой дороге", то придёшь к тому же результату — к миру, который не готов, небезопасен и не является справедливым. По его мнению, сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлечённости всех государств.