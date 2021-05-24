Глава ВОЗ предупредил мир о появлении нового смертоносного вируса
Там также назвали факторы, которые влияют на вероятность пандемии, и меры, как её можно избежать.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Мир может столкнуться с новым вирусом, который будет ещё более смертоносным. Такой прогноз сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус (коронавирус. — Прим. Лайфа)", — сказал он в ходе трансляции ВОЗ.
Гебреисус напомнил, что "главным драйвером пандемии" служит отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, то есть предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, если идти "по старой дороге", то придёшь к тому же результату — к миру, который не готов, небезопасен и не является справедливым. По его мнению, сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлечённости всех государств.
Напомним, что 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, проходящая с 24 мая по 1 июня, уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.
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