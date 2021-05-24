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Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Индии

Первая партия препарата будет отправлена в центр Гамалеи для прохода контроля качества.

24 мая, 11:31
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © sputnikvaccine.com

Один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии — Panacea Biotec — совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) запустили производство вакцины "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлён на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди", — сообщает фонд.

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Данная партия будет отправлена в центр Гамалеи для прохода контроля качества. Полномасштабный пуск производства вакцины ожидается нынешним летом.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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