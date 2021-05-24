Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Индии

Один из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии — Panacea Biotec — совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) запустили производство вакцины "Спутник V". Об этом говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлён на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди", — сообщает фонд.