"Ситуация там непростая": Онищенко призвал россиян не ехать в Турцию даже при отмене обязательных ПЦР-тестов

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что ещё не время для отмены обязательных ПЦР-тестов на коронавирус для российских туристов. Своё мнение о раздумьях Турции по данному поводу он высказал в беседе с Лайфом.

"Они исходят из того, что в нашей стране всё нормально. Но другое дело, когда туристы будут возвращаться оттуда. И я бы вообще не советовал ехать в Турцию ни привитым, ни переболевшим. Ситуация там непростая, и давайте вспомним, что у нас есть своё, черноморское, побережье", — сказал он.

Собеседник Лайфа добавил, что проблема не в отмене Турцией данной меры, а в том, что её не стоит отменять России, так как в любимой стране туристов из РФ ситуация с заболеванием сейчас крайне нестабильная и они запросто могут привезти оттуда ковид.

"Для Турции мы не угроза, а вот когда будем возвращаться обратно, нам ещё рановато снимать ПЦР", — заключил Онищенко.