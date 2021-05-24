"Ситуация там непростая": Онищенко призвал россиян не ехать в Турцию даже при отмене обязательных ПЦР-тестов
По его мнению, РФ по-прежнему стоит заставлять возвращающихся оттуда граждан проходить тестирование из-за очень нестабильной ситуации с коронавирусом.
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Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что ещё не время для отмены обязательных ПЦР-тестов на коронавирус для российских туристов. Своё мнение о раздумьях Турции по данному поводу он высказал в беседе с Лайфом.
"Они исходят из того, что в нашей стране всё нормально. Но другое дело, когда туристы будут возвращаться оттуда. И я бы вообще не советовал ехать в Турцию ни привитым, ни переболевшим. Ситуация там непростая, и давайте вспомним, что у нас есть своё, черноморское, побережье", — сказал он.
Собеседник Лайфа добавил, что проблема не в отмене Турцией данной меры, а в том, что её не стоит отменять России, так как в любимой стране туристов из РФ ситуация с заболеванием сейчас крайне нестабильная и они запросто могут привезти оттуда ковид.
"Для Турции мы не угроза, а вот когда будем возвращаться обратно, нам ещё рановато снимать ПЦР", — заключил Онищенко.
Напоминаем, что власти Турции предложили отменить ПЦР-тестирование для россиян в связи с успехом России в борьбе с инфекцией. Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.
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