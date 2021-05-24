ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией после инцидента с бортом Ryanair
Европейские страны выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.
Фото © Pixabay
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Об этом 24 мая сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По данным агентства, Франция вместе с её партнёрами по ЕС работает над мерами по прекращению полётов над территорией Белоруссии и запретом доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран Евросоюза.
"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", — уточнили в канцелярии французского лидера.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
Между тем Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске. По словам Дмитрия Пескова, рассматривать ситуацию с точки зрения права должны международные авиационные структуры. А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте. Она уличила страны Запада в лицемерии и припомнила коллегам похожие случаи, на которые те отреагировали не совсем так.
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