ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией после инцидента с бортом Ryanair

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Об этом 24 мая сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По данным агентства, Франция вместе с её партнёрами по ЕС работает над мерами по прекращению полётов над территорией Белоруссии и запретом доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран Евросоюза.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", — уточнили в канцелярии французского лидера.