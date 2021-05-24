В ход пошли даже камни: разъярённая толпа едва не линчевала пьяного водителя, который сбил четырёх человек
Они не смогли помешать лихачу нажать на газ и уехать. Догнали злоумышленника уже полицейские.
Разъярённая толпа набросилась на автомобиль мужчины, который пьяным сбил четырёх человек. Видео © Соцсети
Толпа жителей города Вятские Поляны Кировской области набросилась на автомобиль мужчины, который сбил четырёх человек у кафе. Как рассказали Лайфу в региональном главке МВД, подозреваемый вышел из заведения, сел в машину и наехал на посетителей этого же бара.
После случившегося виновник решил скрыться с места инцидента, однако толпа людей попыталась самостоятельно его наказать. Люди набросились на чёрную Toyota Camry, а в ход пошли камни, бутылки и даже шина, кроме того, жители стали бить машину руками и ногами. Но эти действия не помешали мужчине нажать на газ и уехать, по пути сбив ещё одного парня. В общей сложности травмы получили четыре человека.
Позднее полицейские задержали мужчину и составили на него административный протокол по статье о запрете водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.
"По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сообщили в главке МВД.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве подросток без прав на "Жигулях" сбил группу студентов. По словам одного из пострадавших, лихач пытался дрифтить и, вероятно, не справился с управлением. Однако есть и другая версия, будто бы водитель пытался устроить гонки с другой машиной.
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