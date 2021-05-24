Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020
В национальной команде не будет ни одного футболиста мадридского "Реала".
Фото © АР / Christophe Ena
Сборная Испании по футболу огласила заявку на чемпионат Европы. В списке не оказалось рекордсмена национальной команды по количеству матчей (180) Серхио Рамоса.
- Вратари: Давид де Хеа, Унаи Симон и Роберт Санчес.
- Защитники: Жорди Альба, Хосе Луис Гайя, Пау Торрес, Эмерик Ляпорт, Диего Льоренте, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта и Маркос Льоренте.
- Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Родри, Коке, Тьяго Алькантара и Фабиан Руис.
- Нападающие: Микель Оярсабаль, Дани Ольмо, Жерар Морено, Альваро Мората, Ферран Торрес, Адама Траоре и Пабло Сарабия.
Интересно, что Луис Энрике не включил в состав ни одного игрока мадридского "Реала".
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