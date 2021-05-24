"Стать чемпионом" — это не стратегия, а лозунг": Жена Федуна раскритиковала руководство "Спартака"
Зарема Салихова назвала причины выхода из совета директоров московского клуба.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что не согласна с политикой руководства клуба.
"Нынешний спортивный директор и бывший генеральный так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год", — приводит её слова "СЭ". — "Стать чемпионом" — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, потому что необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли".
Ранее Салихова заявила, что покидает совет директоров "Спартака", куда вошла в начале мая. Жена Федуна выразила своё несогласие с кандидатурой на должность главного тренера. По информации СМИ, красно-белые хотят взять на место Доменико Тедеско португальского специалиста Руя Виторию.
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