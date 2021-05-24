"Стать чемпионом" — это не стратегия, а лозунг": Жена Федуна раскритиковала руководство "Спартака"

"Нынешний спортивный директор и бывший генеральный так и не представили спортивную стратегию развития даже на ближайший год", — приводит её слова "СЭ". — "Стать чемпионом" — это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, потому что необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли".