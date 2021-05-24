Матвиенко призвала россиян взять пример с Путина и сделать прививку от коронавируса
Она пояснила, что вакцинация поможет спокойно уехать в отпуск летом без опасений подхватить вирус.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Во время визита в Кемерово спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян брать пример с президента России Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса. Также она призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации.
По её словам, прививка нужна для того, чтобы россияне могли спокойно передвигаться, ехать в отпуск и отправлять детей в лагеря в летний период.
"Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", — добавила Валентина Матвиенко.
Ранее об обязательной вакцинации высказался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, добровольная вакцинация дала бы шанс выработать коллективный иммунитет, а её медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости.
Комментариев: 0