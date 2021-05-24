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Матвиенко призвала россиян взять пример с Путина и сделать прививку от коронавируса

Она пояснила, что вакцинация поможет спокойно уехать в отпуск летом без опасений подхватить вирус.

24 мая, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Во время визита в Кемерово спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян брать пример с президента России Владимира Путина и сделать прививку от коронавируса. Также она призвала активнее вести разъяснительную работу по важности вакцинации.

По её словам, прививка нужна для того, чтобы россияне могли спокойно передвигаться, ехать в отпуск и отправлять детей в лагеря в летний период.

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"Надо слушать врачей, надо слушать наши санитарные службы и брать пример с президента, который тоже привился", — добавила Валентина Матвиенко.

Ранее об обязательной вакцинации высказался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, добровольная вакцинация дала бы шанс выработать коллективный иммунитет, а её медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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