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Путин направил приветствие гостям и участникам ПМЭФ-2021

По словам российского лидера, страна готова делиться накопленным опытом в разных областях и вместе с партнёрами совершенствовать инфраструктуру.

24 мая, 10:38
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65632/photos/65738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Кремля</a></p>

Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIV Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что по сложившейся традиции в ходе мероприятия наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, а также молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

"Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития", — сказал Путин.

Стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ

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Президент подчеркнул, что Россия давно ведёт подобную работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Кроме того, РФ заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнёрами и в других регионах, уточнил лидер страны.

"Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки", — заверил Путин.

Президент пожелал участникам форума плодотворной работы, а также выразил уверенность, что достигнутые в ходе него договорённости и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов на благо стран и народов.

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В Кремле рассказали, в каком формате иностранные лидеры примут участие в ПМЭФ

Напомним, ПМЭФ в этом году пройдёт очно с использованием цифровых технологий. Организаторы примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса. Мероприятие состоится с 2 по 5 июня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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