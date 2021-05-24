Путин направил приветствие гостям и участникам ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIV Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что по сложившейся традиции в ходе мероприятия наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, а также молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

"Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия давно ведёт подобную работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Кроме того, РФ заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнёрами и в других регионах, уточнил лидер страны.

"Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки", — заверил Путин.

Президент пожелал участникам форума плодотворной работы, а также выразил уверенность, что достигнутые в ходе него договорённости и соглашения послужат развитию международных отношений, будут способствовать реализации новых экономических проектов на благо стран и народов.