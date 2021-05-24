Россияне смогут получить кешбэк за уже купленные путёвки в детские лагеря с 15 июня
Данная программа по возврату части средств продлится до середины октября, чтобы всем было удобно ею воспользоваться.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
С 15 июня и до конца октября россияне смогут получить возврат 50% стоимости путёвок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями.
"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрёл путёвки до запуска программы. Программа возврата средств по уже купленным путёвкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", — сказал он.
Он также добавил, что для осуществления данной программы понадобится 12 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов рублей уже выделены, то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов рублей.
Лента новостей
Как уже сообщал Лайф, в ходе послания Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.
Комментариев: 0