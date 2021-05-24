Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россияне смогут получить кешбэк за уже купленные путёвки в детские лагеря с 15 июня

Данная программа по возврату части средств продлится до середины октября, чтобы всем было удобно ею воспользоваться.

24 мая, 10:33
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

С 15 июня и до конца октября россияне смогут получить возврат 50% стоимости путёвок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями.

"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрёл путёвки до запуска программы. Программа возврата средств по уже купленным путёвкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", — сказал он.

Чернышенко рассказал Лайфу о решении проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина

Чернышенко рассказал Лайфу о решении проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина

Он также добавил, что для осуществления данной программы понадобится 12 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов рублей уже выделены, то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов рублей.

Как уже сообщал Лайф, в ходе послания Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка ещё и для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Чернышенко рассказал Лайфу о решении проблемы детского туристического кешбэка после критики Путина

21 мая, 13:04

Невыученные уроки трагедии на Сямозере. Кто ответил за гибель детей в Карелии

23 июля 2019, 15:25

Путин направил приветствие гостям и участникам ПМЭФ-2021

сегодня в 10:38

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

сегодня в 10:24

"Употребляют чаще своих детей": Гордон заявила, что половина российского шоу-бизнеса — наркоманы

сегодня в 10:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1