Россияне смогут получить кешбэк за уже купленные путёвки в детские лагеря с 15 июня

С 15 июня и до конца октября россияне смогут получить возврат 50% стоимости путёвок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями.

"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрёл путёвки до запуска программы. Программа возврата средств по уже купленным путёвкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", — сказал он.