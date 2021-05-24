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Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф

Мужчину вычислили по камерам, которые ранее запечатлели, как он пытался напасть на ребёнка.

24 мая, 12:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в подготовке нападения на 10-летнюю школьницу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 43-летний Сергей О. — краснодарский фотограф, который занимается семейными и детскими съёмками. По словам собеседника Лайфа, именно он пытался зайти в подъезд вместе с девочкой, а потом поджидал её внутри. Благодаря тому, что школьница была проинструктирована на такие случаи, ей удалось обмануть мужчину, а потом быстро добежать до квартиры.

В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

В Краснодаре ищут педофила, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома

Кроме того, сегодня в Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. По версии следствия, педофил-рецидивист запугал подростков и силой отвёл на территорию детсада.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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