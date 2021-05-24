Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф

Задержанным оказался 43-летний Сергей О. — краснодарский фотограф, который занимается семейными и детскими съёмками. По словам собеседника Лайфа, именно он пытался зайти в подъезд вместе с девочкой, а потом поджидал её внутри. Благодаря тому, что школьница была проинструктирована на такие случаи, ей удалось обмануть мужчину, а потом быстро добежать до квартиры.