Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф
Мужчину вычислили по камерам, которые ранее запечатлели, как он пытался напасть на ребёнка.
Фото © LIFE
В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в подготовке нападения на 10-летнюю школьницу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержанным оказался 43-летний Сергей О. — краснодарский фотограф, который занимается семейными и детскими съёмками. По словам собеседника Лайфа, именно он пытался зайти в подъезд вместе с девочкой, а потом поджидал её внутри. Благодаря тому, что школьница была проинструктирована на такие случаи, ей удалось обмануть мужчину, а потом быстро добежать до квартиры.
Кроме того, сегодня в Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. По версии следствия, педофил-рецидивист запугал подростков и силой отвёл на территорию детсада.
Комментариев: 0