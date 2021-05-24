Педофил-рецидивист надругался над двумя 15-летними девочками на территории детсада в Краснодаре

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, 46-летний силой завёл школьниц на территорию детсада, угрожая расправой.

По данным следствия, накануне вечером мужчина увидел девочек-подростков на улице Симферопольской. Злоумышленник запугал девочек и заставил пройти вместе с ним в безлюдное место.

"Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалёку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", — говорится в публикации регионального управления СКР.

Позже об инциденте девочки рассказали родителям, которые в свою очередь обратились в полицию. В результате мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". По данным местных СМИ, подозреваемый не так давно освободился из колонии, куда попал за аналогичное преступление.