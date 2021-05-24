Педофил-рецидивист надругался над двумя 15-летними девочками на территории детсада в Краснодаре
По данным следствия, злоумышленник запугал подростков и заставил пройти с ним.
Фото © ТАСС / Никита Попов
В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над двумя 15-летними девочками. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, 46-летний силой завёл школьниц на территорию детсада, угрожая расправой.
По данным следствия, накануне вечером мужчина увидел девочек-подростков на улице Симферопольской. Злоумышленник запугал девочек и заставил пройти вместе с ним в безлюдное место.
"Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалёку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", — говорится в публикации регионального управления СКР.
Позже об инциденте девочки рассказали родителям, которые в свою очередь обратились в полицию. В результате мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". По данным местных СМИ, подозреваемый не так давно освободился из колонии, куда попал за аналогичное преступление.
Ранее Лайф сообщал о другом случае, который имел место быть в Краснодаре. Там мужчина пытался напасть на 10-летнюю школьницу в подъезде, однако, заподозрив неладное, девочка открыла дверь и пропустила злоумышленника вперёд. Мужчина растерялся, но позже всё же попытался проследовать за ребёнком, который успел дойти до квартиры.
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