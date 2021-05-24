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Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолёта Ryanair сгоряча

Глава российского МИД призвал изучить всю имеющуюся информацию, прежде чем делать выводы о произошедшем.

24 мая, 11:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Mindaugas Kulbis

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал не торопиться в оценках ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Внезапная посадка в Минске: как на это отреагировали западные СМИ

Внезапная посадка в Минске: как на это отреагировали западные СМИ

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации", заявил дипломат на пресс-конференции в понедельник.

Ранее Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair, а вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте, уличив страны Запада в лицемерии и припомнив коллегам похожие случаи, на которые те отреагировали противоположным образом.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан.

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ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией после инцидента с бортом Ryanair

Лайф также сообщал, что европейские страны выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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