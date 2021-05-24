Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолёта Ryanair сгоряча

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал не торопиться в оценках ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации", — заявил дипломат на пресс-конференции в понедельник.