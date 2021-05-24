Россия обвинила США в нарушении Договора СНВ-3

Американская сторона нарушает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД.

Так, ведомство опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений двух стран по состоянию на 1 марта 2021 года. США представили данные, что их количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков равно 800, что на первый взгляд соответствует договору. Однако российская сторона пояснила, что заявленный показатель был достигнут не только благодаря реальному сокращению американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из зачёта "56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".

"Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору", — пояснили в российском МИД.