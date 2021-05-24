Россия обвинила США в нарушении Договора СНВ-3
По данным МИД, американцы превысили допустимое количество вооружения, установленное договором, больше чем на сто единиц.
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Американская сторона нарушает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжёлых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД.
Так, ведомство опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений двух стран по состоянию на 1 марта 2021 года. США представили данные, что их количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков равно 800, что на первый взгляд соответствует договору. Однако российская сторона пояснила, что заявленный показатель был достигнут не только благодаря реальному сокращению американских вооружений, но и путём одностороннего вывода из зачёта "56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжёлого бомбардировщика В-52Н".
"Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору", — пояснили в российском МИД.
К слову, буквально недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что согласие команды президента США Джо Байдена на продление договора является "обнадёживающим моментом" в российско-американских отношениях. То же мнение озвучивала канцлер ФРГ Ангела Меркель, похвалившая Москву и Вашингтон за достижение консенсуса.
Напомним, Договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.
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