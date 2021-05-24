В СК поддержали идею заменить трудовых мигрантов осуждёнными

Следственный комитет России положительно рассматривает инициативу главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о возможности заменить трудовых мигрантов заключёнными. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С точки зрения профилактики преступности, с одной стороны, и реализации целей наказания, с другой стороны, идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осуждённых рациональна и заслуживает поддержки", — сказала она.

Петренко добавила, что одно из назначений наказания — исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений. По её словам, физический труд является одним из средств достижения данных целей. К тому же оплачиваемая занятость станет шагом на пути к социализации осуждённых. Особенно это важно, потому что часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства.

"Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике, в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более двух с половиной тысяч, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ковидных ограничений", — заключила Петренко.

Как уже писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату.