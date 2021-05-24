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В СК поддержали идею заменить трудовых мигрантов осуждёнными

Там считают, что оплачиваемая занятость станет шагом на пути к социализации осуждённых и дальнейшего исправления.

24 мая, 11:49

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Следственный комитет России положительно рассматривает инициативу главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о возможности заменить трудовых мигрантов заключёнными. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С точки зрения профилактики преступности, с одной стороны, и реализации целей наказания, с другой стороны, идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осуждённых рациональна и заслуживает поддержки", — сказала она.

Почему осуждённые полезнее мигрантов

Почему осуждённые полезнее мигрантов

Петренко добавила, что одно из назначений наказания — исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений. По её словам, физический труд является одним из средств достижения данных целей. К тому же оплачиваемая занятость станет шагом на пути к социализации осуждённых. Особенно это важно, потому что часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства.

"Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике, в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более двух с половиной тысяч, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ковидных ограничений", — заключила Петренко.

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Как уже писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату.

Кстати, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв поддержал данную инициативу и отметил, что у людей, пребывающих в местах лишения свободы, должна быть возможность полноценно работать и получать соответствующее вознаграждение.

Путин заявил о стремлении России улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами

Путин заявил о стремлении России улучшить ситуацию с трудовыми мигрантами

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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