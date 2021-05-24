В Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом

В Северной Осетии школьница умерла в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

Инцидент произошёл в одной из школ Моздокского района. Незадолго до начала аттестации ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась.

"Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшей трагедии в Моздокском районе выясняются", — сообщили в министерстве.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, девочку пытались реанимировать на месте, но безуспешно. Предварительной причиной смерти называется сердечный приступ.