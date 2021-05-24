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В Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом

По некоторым данным, у девочки случился сердечный приступ. Она скончалась по пути в больницу.

24 мая, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Северной Осетии школьница умерла в день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

Инцидент произошёл в одной из школ Моздокского района. Незадолго до начала аттестации ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась.

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"Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшей трагедии в Моздокском районе выясняются", — сообщили в министерстве.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, девочку пытались реанимировать на месте, но безуспешно. Предварительной причиной смерти называется сердечный приступ.

Ранее Лайф сообщал, что сердечный приступ случился у одного из альпинистов в составе группы, которая совершала восхождение на Эльбрус.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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