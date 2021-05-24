"Проверял мощность автомобиля": Лихач покорил лестницу в центре Волгограда на своём пикапе
Также дорожные камеры зафиксировали, что он вёз девушку на кузове авто, нарушая, таким образом, ПДД.
Фото © Кадр из видео
В Волгограде лихач покорил лестницу в центре города на своём пикапе. Видео © VK / 34mvd
Волгоградская полиция задержала водителя пикапа, который решил протестировать свой автомобиль на лестнице на центральной набережной города. Об этом она сообщила в своей группе в VK.
"Проверял мощность автомобиля", — ответил нарушитель на вопрос, зачем же он пытался взять штурмом лестницу.
Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "Движение по пешеходным дорожкам", а также "Нарушение правил перевозки пассажиров" за то, что тот вёз девушку на кузове своего авто.
Ранее всё в том же Волгограде лихач на "мерседесе" взял на таран автомобиль полиции. Водитель иномарки уверяет, что ехал на зелёный сигнал светофора, но в МВД считают иначе.
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