"Проверял мощность автомобиля": Лихач покорил лестницу в центре Волгограда на своём пикапе

В Волгограде лихач покорил лестницу в центре города на своём пикапе. Видео © VK / 34mvd

Волгоградская полиция задержала водителя пикапа, который решил протестировать свой автомобиль на лестнице на центральной набережной города. Об этом она сообщила в своей группе в VK.

"Проверял мощность автомобиля", — ответил нарушитель на вопрос, зачем же он пытался взять штурмом лестницу.

Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "Движение по пешеходным дорожкам", а также "Нарушение правил перевозки пассажиров" за то, что тот вёз девушку на кузове своего авто.