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"Проверял мощность автомобиля": Лихач покорил лестницу в центре Волгограда на своём пикапе

Также дорожные камеры зафиксировали, что он вёз девушку на кузове авто, нарушая, таким образом, ПДД.

24 мая, 11:57

Фото © Кадр из видео

В Волгограде лихач покорил лестницу в центре города на своём пикапе. Видео © VK / 34mvd

Волгоградская полиция задержала водителя пикапа, который решил протестировать свой автомобиль на лестнице на центральной набережной города. Об этом она сообщила в своей группе в VK.

"Проверял мощность автомобиля", — ответил нарушитель на вопрос, зачем же он пытался взять штурмом лестницу.

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Отмечается, что в отношении волгоградца составлены административные протоколы по статьям "Движение по пешеходным дорожкам", а также "Нарушение правил перевозки пассажиров" за то, что тот вёз девушку на кузове своего авто.

Ранее всё в том же Волгограде лихач на "мерседесе" взял на таран автомобиль полиции. Водитель иномарки уверяет, что ехал на зелёный сигнал светофора, но в МВД считают иначе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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