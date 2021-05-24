Один человек пострадал в результате стрельбы на детской площадке в Москве

В столичном Солнцеве разборка между двумя мужчинами на детской площадке закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"23 мая в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Полиция нашла на месте происшествия на одной из детских площадок в Солнцеве пять гильз и магазин от пистолета", — говорится в сообщении.

Предполагаемый злоумышленник был задержан полицией, его травматический пистолет был изъят. В данный момент правоохранители проводят доследственную проверку.