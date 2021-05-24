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Один человек пострадал в результате стрельбы на детской площадке в Москве

С огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь он был доставлен в больницу.

24 мая, 12:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В столичном Солнцеве разборка между двумя мужчинами на детской площадке закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"23 мая в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Полиция нашла на месте происшествия на одной из детских площадок в Солнцеве пять гильз и магазин от пистолета", — говорится в сообщении.

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Предполагаемый злоумышленник был задержан полицией, его травматический пистолет был изъят. В данный момент правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее в Волгограде задержали фитнес-тренера, ранившего трёх человек из-за конфликта в баре. Молодой человек уже сознался в содеянном, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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