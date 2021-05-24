Россиян предупредили о росте стоимости билетов в случае ограничения полётов над Белоруссией

Ограничение полётов над территорией Белоруссии мало скажется на маршрутах россиян, однако же цены на авиабилеты из-за этого вырастут. Такое заявление в беседе с телеканалом "360" сделал заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

"Что касается только пролётов над Белоруссией — Белоруссия не будет получать деньги, так как это платная услуга, то это, я думаю, несильно повлияет [на российских туристов]. Просто будет увеличено время пролёта самолётов и стоимость билетов", — объяснил Давыденко.