Россиян предупредили о росте стоимости билетов в случае ограничения полётов над Белоруссией
Республика к тому же перестанет получать деньги за использование своего воздушного пространства, однако обычных людей это не коснётся.
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Ограничение полётов над территорией Белоруссии мало скажется на маршрутах россиян, однако же цены на авиабилеты из-за этого вырастут. Такое заявление в беседе с телеканалом "360" сделал заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.
"Что касается только пролётов над Белоруссией — Белоруссия не будет получать деньги, так как это платная услуга, то это, я думаю, несильно повлияет [на российских туристов]. Просто будет увеличено время пролёта самолётов и стоимость билетов", — объяснил Давыденко.
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По его словам, действительно серьёзной проблемой это станет, если ограничения затронут все вылеты из республики. Однако, учитывая факт, что санкции примут не все страны, варианты для путешествий у белорусов останутся.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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