В Аргентине подтвердили высокую эффективность "Спутника V" против бразильского штамма ковида

Аргентинский Институт вирусологии Национального университета Кордовы подтвердил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V" против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V" лиц, позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого", — сказано в сообщении в телеграм-канале фонда.

Отмечается, что у 99,65% привитых IgG-антитела выработались на 42-й день после получения второго укола, а у 85,5% лиц антитела были на 14-й день после получения первой дозы препарата. Глава РПФИ Кирилл Дмитриев уточнил, что использование препарата помогает защитить население против известных и новых вариантов вируса, включая бразильский.