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В Аргентине подтвердили высокую эффективность "Спутника V" против бразильского штамма ковида

Антитела начинают вырабатываться уже после первой дозы препарата, а после второго укола появляются у 99,65% привитых.

24 мая, 13:30
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Аргентинский Институт вирусологии Национального университета Кордовы подтвердил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V" против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V" лиц, позволяет нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и уже после первого", — сказано в сообщении в телеграм-канале фонда.

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Отмечается, что у 99,65% привитых IgG-антитела выработались на 42-й день после получения второго укола, а у 85,5% лиц антитела были на 14-й день после получения первой дозы препарата. Глава РПФИ Кирилл Дмитриев уточнил, что использование препарата помогает защитить население против известных и новых вариантов вируса, включая бразильский.

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Ранее глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня. Данное решение будет выгодно не только странам ЕС, но и туристам из России, которые хотят их посетить.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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