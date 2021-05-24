В администрации США считают, что Путин и Байден встретятся в Женеве

Американская сторона при любом удобном случае подогревает ожидания от встречи двух лидеров. А вот в Кремле придерживаются взвешенной позиции и предлагают "не гадать на кофейной гуще" о том, когда состоится саммит и где.