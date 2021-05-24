В администрации США считают, что Путин и Байден встретятся в Женеве
В США при каждом удобном случае усиливают ожидания от встречи лидеров. Кремль, напротив, занимает сдержанную позицию и призывает «не гадать на кофейной гуще» о месте и дате саммита.
Американская администрация полагает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в Женеве. Об этом в понедельник сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.
"Женева — наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом нам сообщили четыре источника в администрации", — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.
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