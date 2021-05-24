В администрации США считают, что Путин и Байден встретятся в Женеве

В США при каждом удобном случае усиливают ожидания от встречи лидеров. Кремль, напротив, занимает сдержанную позицию и призывает «не гадать на кофейной гуще» о месте и дате саммита.

Американская администрация полагает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдёт в Женеве. Об этом в понедельник сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт.

"Женева — наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом нам сообщили четыре источника в администрации", — написал он в Twitter.