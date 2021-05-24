Водитель "приоры" прокатился по Тюмени с табличкой "Люцифер" вместо номера

В Тюмени дорожные инспекторы ищут владельца авто с необычными номерами. "Лада-Приора" с надписью "Люцифер" давно ездит по городу, а её владелец, как рассказывают в правоохранительных органах, уже не раз попадал в их поле зрения.

"Этого персонажа уже раз пять или шесть штрафовали за то, что он не регистрирует автомобиль, и за тонировку. Он то машину переписывает на другого человека, то жалуется на что-то", — рассказали изданию kp.ru в отделении пропаганды областного управления ГИБДД УМВД РФ.

Пока вредный автолюбитель не найден. В инспекции намерены не только спросить с мужчины за некорректный госномер, но и проверить, как обстоят дела с регистрацией его машины. Если с последнего штрафа ничего не изменилось, то его ждёт очередное административное наказание, отметили в полиции.