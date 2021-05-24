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Водитель "приоры" прокатился по Тюмени с табличкой "Люцифер" вместо номера

Отмечается, что ранее нарушителя уже штрафовали за нежелание ставить машину на учёт.

24 мая, 13:43
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/typic_tmn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичная Тюмень"</a></p>

Фото © VK / "Типичная Тюмень"

В Тюмени дорожные инспекторы ищут владельца авто с необычными номерами. "Лада-Приора" с надписью "Люцифер" давно ездит по городу, а её владелец, как рассказывают в правоохранительных органах, уже не раз попадал в их поле зрения.

"Этого персонажа уже раз пять или шесть штрафовали за то, что он не регистрирует автомобиль, и за тонировку. Он то машину переписывает на другого человека, то жалуется на что-то", — рассказали изданию kp.ru в отделении пропаганды областного управления ГИБДД УМВД РФ.

ГИБДД придумала новый способ поимки нарушителей

ГИБДД придумала новый способ поимки нарушителей

Пока вредный автолюбитель не найден. В инспекции намерены не только спросить с мужчины за некорректный госномер, но и проверить, как обстоят дела с регистрацией его машины. Если с последнего штрафа ничего не изменилось, то его ждёт очередное административное наказание, отметили в полиции.

Ранее Лайф рассказывал о серьёзном штрафе, на который автомобилисты могут нарваться во время летнего отдыха на свежем воздухе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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