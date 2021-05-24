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Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии

Кроме того, воздушным судам, которые будут строить маршрут через соседнюю республику, не дадут разрешения на вылет.

24 мая, 13:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/ByUzwZzo3bb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lithuanian_airports</a></p>

Фото © Instagram / lithuanian_airports

Правительство Литвы приняло решение приостановить приём самолётов, которые совершают полёт через воздушное пространство Белоруссии. Оно вступит в силу в ночь на 25 мая, говорится в соответствующем постановлении.

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолётов, маршрут полёта которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", — сказано в документе.

Кроме того, самолётам, которые планируют лететь через воздушное пространство соседней республики, не позволят вылететь из аэропортов Литвы. В кабмине уточнили, что подобные ограничения подразумевают то, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут следования.

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Это решение было принято из-за инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, который экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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