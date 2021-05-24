Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии

Правительство Литвы приняло решение приостановить приём самолётов, которые совершают полёт через воздушное пространство Белоруссии. Оно вступит в силу в ночь на 25 мая, говорится в соответствующем постановлении.

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолётов, маршрут полёта которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", — сказано в документе.