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Приговорённый к пожизненному сроку убийца 9-летней девочки пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет"

Во время оглашения вердикта суда мужчина вёл себя крайне неадекватно и агрессивно. В частности, он пытался вынести дверь "аквариума", в котором находился.

24 мая, 21:39

Приговорённый к пожизненному сроку убийца 9-летней девочки пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет". Видео © LIFE

Убийца девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области вёл себя во время оглашения приговора достаточно агрессивно и неадекватно. На вопрос судьи, понятно ли, что ему назначено пожизненное лишение свободы, Павел Сурков ответил: "Расстреляйте прямо здесь! Ничего мне не понятно". В распоряжении Лайфа имеется видео из зала суда.

Кроме того, после оглашения приговора мужчина пришёл в ярость и пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет". Сурков также пытался вынести дверь "аквариума", в котором находился. В этот момент он сильно кричал и ругался матом.

Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста в Нижегородской области, и тогда он убил её дочь

Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста в Нижегородской области, и тогда он убил её дочь

При этом ранее неоднократно судимый мужчина заявил, что ему жалко убитую девочку, и добавил, что "он себе этого не простит".

Как сообщал Лайф, суд приговорил убийцу ребёнка к пожизненному сроку. Отбывать наказание мужчина будет в колонии особого режима. Напомним, убийство произошло в сентябре прошлого года. Девятилетняя Лера П. 24 сентября в районе 17:00 вышла из школьного автобуса и ушла в сопровождении неизвестного мужчины. Через несколько часов поисков её бездыханное тело нашли в кустах. Убийцей оказался бывший сожитель матери погибшего ребёнка, с которым они разошлись. Мужчина всячески угрожал женщине расправой, если она не вернётся к нему.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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