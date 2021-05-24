Приговорённый к пожизненному сроку убийца 9-летней девочки пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет". Видео © LIFE

Убийца девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области вёл себя во время оглашения приговора достаточно агрессивно и неадекватно. На вопрос судьи, понятно ли, что ему назначено пожизненное лишение свободы, Павел Сурков ответил: "Расстреляйте прямо здесь! Ничего мне не понятно". В распоряжении Лайфа имеется видео из зала суда.

Кроме того, после оглашения приговора мужчина пришёл в ярость и пообещал забрать всех с собой, когда "сдохнет". Сурков также пытался вынести дверь "аквариума", в котором находился. В этот момент он сильно кричал и ругался матом.

При этом ранее неоднократно судимый мужчина заявил, что ему жалко убитую девочку, и добавил, что "он себе этого не простит".