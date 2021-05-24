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Нижегородский суд приговорил убийцу 9-летней девочки к пожизненному сроку

Мужчину обвиняют по двум статьям. Свою вину в совершении нескольких преступлений он частично признал.

24 мая, 18:08
<p>Фото © <a href="https://yandex.ru/news/story/Ubijcu_devyatiletnej_devochki_vNizhegorodskoj_oblasti_prigovorili_kpozhiznennomu_zaklyucheniyu--0834c725c1f03bc5d330f8204baf9b9c?lang=ru&wan=1&t=1621875172&tt=true&persistent_id=144678367" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yandex.ru</a></p>

Фото © Yandex.ru

Суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области к пожизненному сроку. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчину обвиняют по двум статьям, предусмотренным пунктами "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, малолетнего" и пунктом "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Свою вину он частично признал.

Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста в Нижегородской области, и тогда он убил её дочь

Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста в Нижегородской области, и тогда он убил её дочь

Напомним, убийство произошло в сентябре прошлого года. Девятилетняя Лера П. в районе 17:00 вышла из школьного автобуса и ушла в сопровождении неизвестного мужчины. Через несколько часов после поисков её бездыханное тело нашли в кустах. Убийцей оказался бывший сожитель матери погибшего ребёнка, с которым они разошлись. Мужчина всячески угрожал женщине расправой, если она не вернётся к нему.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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