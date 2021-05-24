Нижегородский суд приговорил убийцу 9-летней девочки к пожизненному сроку

Суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области к пожизненному сроку. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчину обвиняют по двум статьям, предусмотренным пунктами "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, малолетнего" и пунктом "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Свою вину он частично признал.

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Напомним, убийство произошло в сентябре прошлого года. Девятилетняя Лера П. в районе 17:00 вышла из школьного автобуса и ушла в сопровождении неизвестного мужчины. Через несколько часов после поисков её бездыханное тело нашли в кустах. Убийцей оказался бывший сожитель матери погибшего ребёнка, с которым они разошлись. Мужчина всячески угрожал женщине расправой, если она не вернётся к нему.