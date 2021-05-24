"Общество защиты пациентов" выступило против уголовной ответственности за нападения на врачей
Такое изменение в законодательстве лишь усилит недопонимание между медработниками и теми, кто приходит к ним на приём, считают правозащитники.
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Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нападение на медработников, выйдет боком обеим сторонам потенциального конфликта. Так считает председатель совета "Общества защиты пациентов" Андрей Хромов.
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"На сегодняшний день законы подразумевают защиту любого гражданина, в том числе и врача, от нападений и оскорблений. Здесь я не очень поддерживаю данную инициативу по одной простой причине: происходит некое противопоставление врача и пациента", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
По мнению Хромова, эффективное лечение происходит только в том случае, когда и пациент, и врач ведут дружеский диалог, когда можно расслабиться или даже проявить какую-то эмоциональность. А в случае введения такого закона люди начнут смотреть на медиков как на врагов и тем будет сложнее выполнять свою работу, считает правозащитник.
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