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"Общество защиты пациентов" выступило против уголовной ответственности за нападения на врачей

Такое изменение в законодательстве лишь усилит недопонимание между медработниками и теми, кто приходит к ним на приём, считают правозащитники.

24 мая, 17:54

Фото © Shutterstock

Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нападение на медработников, выйдет боком обеим сторонам потенциального конфликта. Так считает председатель совета "Общества защиты пациентов" Андрей Хромов.

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"На сегодняшний день законы подразумевают защиту любого гражданина, в том числе и врача, от нападений и оскорблений. Здесь я не очень поддерживаю данную инициативу по одной простой причине: происходит некое противопоставление врача и пациента", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Хромова, эффективное лечение происходит только в том случае, когда и пациент, и врач ведут дружеский диалог, когда можно расслабиться или даже проявить какую-то эмоциональность. А в случае введения такого закона люди начнут смотреть на медиков как на врагов и тем будет сложнее выполнять свою работу, считает правозащитник.

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Ранее Лайф публиковал видео нападения буйного жителя Ульяновска на врачей скорой помощи. В результате инцидента фельдшер получил сотрясение мозга.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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