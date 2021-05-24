"Общество защиты пациентов" выступило против уголовной ответственности за нападения на врачей

"На сегодняшний день законы подразумевают защиту любого гражданина, в том числе и врача, от нападений и оскорблений. Здесь я не очень поддерживаю данную инициативу по одной простой причине: происходит некое противопоставление врача и пациента", — заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Хромова, эффективное лечение происходит только в том случае, когда и пациент, и врач ведут дружеский диалог, когда можно расслабиться или даже проявить какую-то эмоциональность. А в случае введения такого закона люди начнут смотреть на медиков как на врагов и тем будет сложнее выполнять свою работу, считает правозащитник.