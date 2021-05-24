Биолог перечислил признаки бешеного животного

В большинстве случаев дикий зверь боится человека и при встрече не пойдёт с ним на контакт. Если зверь не избегает встречи с людьми, это может говорить о бешенстве. Об этом в беседе со "Звездой" рассказал биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин.

"Если животное пошло на контакт с человеком, это признак бешенства, это очень опасное заболевание. Если подошёл зверь, пытается ласкаться или кусает, это неадекватное поведение. Избегайте таких животных, не вздумайте к ним приближаться и общаться", — объяснил биолог.

В некоторых случаях дикие звери могут быть агрессивны, даже если не инфицированы. Такое поведение говорит о том, что они воспринимают человека как возможную угрозу подрастающему потомству. При укусе специалист рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью к специалистам.