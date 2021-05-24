Биолог перечислил признаки бешеного животного
По словам специалиста, инфицированный бешенством зверь идёт на контакт с человеком.
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В большинстве случаев дикий зверь боится человека и при встрече не пойдёт с ним на контакт. Если зверь не избегает встречи с людьми, это может говорить о бешенстве. Об этом в беседе со "Звездой" рассказал биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин.
"Если животное пошло на контакт с человеком, это признак бешенства, это очень опасное заболевание. Если подошёл зверь, пытается ласкаться или кусает, это неадекватное поведение. Избегайте таких животных, не вздумайте к ним приближаться и общаться", — объяснил биолог.
В некоторых случаях дикие звери могут быть агрессивны, даже если не инфицированы. Такое поведение говорит о том, что они воспринимают человека как возможную угрозу подрастающему потомству. При укусе специалист рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью к специалистам.
Ранее под Новосибирском в рабочем посёлке Тулинский собака укусила 9-летнего ребёнка в лицо. Появилась рана на щеке. Мама ребёнка сперва обратилась в детскую больницу, где ей посоветовали ехать в областное медучреждение. Однако выяснилось, что там принимают лишь пациентов старше 15 лет, и направили в ещё одну больницу. В итоге, чтобы сделать укол от бешенства, маме с пострадавшей девочкой пришлось обойти несколько больниц.
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