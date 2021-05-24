Видеозаписи с марафона "Новое знание" посмотрели более 52 миллионов раз
Ролики хранятся на сайте проекта, любой желающий сможет посмотреть их, оставить комментарий и помочь мероприятию развиваться в будущем.
Просмотры трансляций просветительского марафона "Новое знание" продолжают увеличиваться и уже превысили 52 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
"К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 миллионов просмотров и свыше 2 миллионов социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что за три дня марафон собрал свыше 300 тысяч упоминаний в российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях. По словам первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, записи мероприятия в удобной форме хранятся на сайте проекта, любой желающий сможет посмотреть их, оставить комментарий и помочь марафону развиваться в будущем.
Напомним, трёхдневный марафон "Новое знание" прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.
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