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Видеозаписи с марафона "Новое знание" посмотрели более 52 миллионов раз

Ролики хранятся на сайте проекта, любой желающий сможет посмотреть их, оставить комментарий и помочь мероприятию развиваться в будущем.

24 мая, 17:26
<p>Фото ©<a href="https://photo.marathon.znanierussia.ru/moscow/detail.php?day=1&section=7#8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальный сайт марафона "Новое знание"</a></p>

Фото © Официальный сайт марафона "Новое знание"

Просмотры трансляций просветительского марафона "Новое знание" продолжают увеличиваться и уже превысили 52 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 миллионов просмотров и свыше 2 миллионов социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за три дня марафон собрал свыше 300 тысяч упоминаний в российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях. По словам первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, записи мероприятия в удобной форме хранятся на сайте проекта, любой желающий сможет посмотреть их, оставить комментарий и помочь марафону развиваться в будущем.

Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание"

Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание"

Напомним, трёхдневный марафон "Новое знание" прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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