Видеозаписи с марафона "Новое знание" посмотрели более 52 миллионов раз

Просмотры трансляций просветительского марафона "Новое знание" продолжают увеличиваться и уже превысили 52 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона "Новое знание" набрали более 52 миллионов просмотров и свыше 2 миллионов социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за три дня марафон собрал свыше 300 тысяч упоминаний в российских и зарубежных СМИ, в социальных сетях. По словам первого замруководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, записи мероприятия в удобной форме хранятся на сайте проекта, любой желающий сможет посмотреть их, оставить комментарий и помочь марафону развиваться в будущем.