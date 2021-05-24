"Не было ненависти к Белоруссии": Одногруппница рассказала о задержанной в Минске россиянке
Собеседница Лайфа близко знакома с Софией Сапега, но никогда не слышала от неё о знакомстве с Протасевичем или другими оппозиционерами.
Софья Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_
Задержанная вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем гражданка РФ София Сапега никогда не высказывала негативного отношения к Белоруссии, так как часто ездила туда к своим друзьям. Об этом Лайфу рассказала её одногруппница на условиях анонимности.
"Она никогда не говорила, что ей там что-то особо не нравится, не было жёсткой ненависти к Белоруссии, потому что туда она очень часто ездила и друзья у неё там есть", — сказала девушка, заметив, что одногруппница говорила о событиях в республике, но общими фразами.
Сама Сапега, как выяснил Лайф, хоть и родом из России, но имеет вид на жительство в Белоруссии и Литве. Семья девушки в разводе, мама живёт в Пинске, а папа и бабушка во Владивостоке — иногда россиянка летает и туда.
"Про Рому Протасевича она мне никогда не рассказывала, да я даже и не знала, что она знает оттуда кого-то из политической движухи", — добавила собеседница Лайфа.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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