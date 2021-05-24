Задержанная вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем гражданка РФ София Сапега никогда не высказывала негативного отношения к Белоруссии, так как часто ездила туда к своим друзьям. Об этом Лайфу рассказала её одногруппница на условиях анонимности.

"Она никогда не говорила, что ей там что-то особо не нравится, не было жёсткой ненависти к Белоруссии, потому что туда она очень часто ездила и друзья у неё там есть", — сказала девушка, заметив, что одногруппница говорила о событиях в республике, но общими фразами.

Сама Сапега, как выяснил Лайф, хоть и родом из России, но имеет вид на жительство в Белоруссии и Литве. Семья девушки в разводе, мама живёт в Пинске, а папа и бабушка во Владивостоке — иногда россиянка летает и туда.