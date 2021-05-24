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Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

В Минске также рассказали о несанкционированных пикетах, которые проводятся в местах пребывания национальной команды, из-за чего имеются опасения за безопасность игроков.

24 мая, 16:56
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1396813267943702529/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Edgars Rinkēvičs</a></p>

Фото © Twitter / Edgars Rinkēvičs

Белорусские власти направили ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля и оргкомитета чемпионата мира в Риге из-за инцидента с флагом республики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

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"Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на чемпионате мира по хоккею – 2021 ИИХФ", — говорится в заявлении главы ФХБ Дмитрия Баскова.

Он также отметил, что сборная Белоруссии поехала на мировой чемпионат, чтобы показать состоятельность своей страны именно на хоккейной площадке. В Минске глубоко возмущены тем, что представители других стран считают возможным сделать спорт полем для политических разбирательств.

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"В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея г-на Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран – участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным, как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата", — указывается в сообщении.

Кроме этого, глава ФХБ сообщил о несанкционированных пикетах, которые проводятся в местах пребывания белорусской сборной, исходя из чего Минск обеспокоен безопасностью своих игроков.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует республиканская оппозиция.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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