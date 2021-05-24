Первая неудача: сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

Во втором периоде обе команды продолжили давить, что логично вылилось в забитые шайбы. Счёт открыли словаки усилиями Милоша Келемена, однако спустя пару мгновений Александр Барабанов уверенно реализовал большинство и восстановил равновесие. В итоге команды во второй раз в матче ушли отдыхать при равном счёте.

Решиться всё должно было в финальном периоде, как и в матче с чехами. И удача от нашей сборной, к великому сожалению, отвернулась. Мартин Гернат за шесть с лишним минут до конца пробил ближний угол ворот Самонова и вывел словаков вперёд. Подопечные Брагина всячески старались эту ситуацию исправить, но пробить Гудачека не удалось. А вот пропустить ещё одну получилось: Марек Дялога забил в пустые ворота. В итоге 1:3 — команду Брагина ждёт матч с Данией и множество тяжёлых раздумий о прошедшей игре.