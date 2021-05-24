Первая неудача: сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею
После двух побед на старте команду Валерия Брагина ждал непростой соперник, с которым никогда не бывает лёгких матчей.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Риге. В третьем матче на групповом этапе "Красная машина" уступила Словакии со счётом 1:3.
Стартовый отрезок матча получился насыщенным. Команды сразу постарались взвинтить темп и бросились атаковать. Причём Александру Самонову пришлось куда сложнее, нежели Юлиасу Гудачеку. Голкипер нашей сборной не один раз творил настоящие чудеса, спасая "Красную машину". В итоге при достаточно агрессивном хоккее голов команды друг другу не забили.
Во втором периоде обе команды продолжили давить, что логично вылилось в забитые шайбы. Счёт открыли словаки усилиями Милоша Келемена, однако спустя пару мгновений Александр Барабанов уверенно реализовал большинство и восстановил равновесие. В итоге команды во второй раз в матче ушли отдыхать при равном счёте.
Видео © Twitter / IIHF
Решиться всё должно было в финальном периоде, как и в матче с чехами. И удача от нашей сборной, к великому сожалению, отвернулась. Мартин Гернат за шесть с лишним минут до конца пробил ближний угол ворот Самонова и вывел словаков вперёд. Подопечные Брагина всячески старались эту ситуацию исправить, но пробить Гудачека не удалось. А вот пропустить ещё одну получилось: Марек Дялога забил в пустые ворота. В итоге 1:3 — команду Брагина ждёт матч с Данией и множество тяжёлых раздумий о прошедшей игре.
Хоккей. ЧМ-2021.
Россия — Словакия — 1:3
Голы: Келемен 31' (0:1), Барабанов 32' (1:1), Гернат 54' (1:2), Дялога 59' (1:3)
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