Чудеса "Челси" и "Ювентуса", король Суарес и фиаско "Арсенала": итоги сумасшедшего Евросезона

Можно выдыхать. Европейские национальные чемпионаты — всё. Чемпионы, призёры и главные неудачники известны. Теперь широкая футбольная общественность получила право на заслуженный, но короткий отдых. Впереди — чемпионат Европы, а позади — увлекательный сезон.

Англия: чудо от "Челси" и катастрофа "Арсенала"

Самая увлекательная развязка сезона, пожалуй, была именно на Туманном Альбионе. В Лигу чемпионов было две вакантные путёвки, а претендентов — трое. Ситуация похожа на ту, что была в детской считалочке про апельсин. Там тоже дольки все распределили, а вот волку — кожуру. В роли "волка" оказался "Лестер". И ведь по ходу матча с "Тоттенхэмом" всё было в руках команды Роджерса, но она сама упустила важное преимущество и отправилась в Лигу Европы.

"Челси", будем честны, просто повезло. Причём колоссально. Они свой матч с "Астон Виллой" умудрились проиграть, но каково же было ликование "синей" части Лондона, когда они узнали результат параллельного матча. В ЛЧ прошёл и "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа выдала финиш в стиле лучших марафонцев мира и стала третьей. Хотя ещё пару месяцев назад это казалось какой-то фантастикой.

В непостоянной рубрике "Это фиаско" побеждает "Арсенал". Причём иных претендентов здесь и быть не могло. Уж больно лихо "пушкари" в этом году опростоволосились. Во времена Арсена Венгера не бывало такого, чтобы лондонцы оставались без путёвки в Еврокубки. Но времена меняются, а "Арсенал", кажется, в этом сезоне серьёзно затормозил. И ведь бывали отдельные светлые пятна, но все они блёкнут на фоне итогового восьмого места.

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Испания: Суарес снова король, а "Атлетико" — чемпион

Если вы не фанат "Реала" или "Барселоны", то вам порядком надоела гегемония двух главных испанских грандов. Они становились чемпионами, поочерёдно сменяя друг друга, а дерзкий и лихой "Атлетико" Диего Симеоне был вечно третьим. Но пришло время реванша. "Матрасники" провели ярчайший сезон, итогом которого стало заслуженное золото. Главным же героем стал изгнанный из "Барсы" Луис Суарес. Именно его дубль в финальном матче сезона сделал "Атлетико" чемпионом.

И ведь победить удалось в духе того самого сериала, о котором мы неоднократно вам рассказывали. "Реал", который стал вторым, но до последнего претендовал на первое место, проигрывал в своём матче до 87-й минуты, но в итоге — победил! Правда, было уже поздно.

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Италия: "Ювентус" и последний вагон Лиги чемпионов

Туринский гранд мощно и уверенно, если можно так выразиться, сложил с себя полномочия чемпиона Италии и мог пролететь мимо главного турнира Старого Света. И снова сказка про везение. В финальном туре "старой синьоре" нужно было побеждать "Болонью", что они более чем уверенно сделали, и надеяться на осечки "Милана" или "Наполи". Первые нужного результата не дали. "Россонери" вчистую переиграли "Аталанту" со счётом 2:0 и взяли серебро. Кстати, у Алексея Миранчука — бронза. С чем его стоит поздравить.

А вот неаполитанцы не подвели. Они взяли и сыграли вничью со скромной "Вероной", которая уже ни за что не боролась. В итоге — "Наполи" на пятом месте и в Лиге Европы. И вот ведь ещё нюанс. Два этих матча, похоже, предопределили две тренерские судьбы. Андреа Пирло наверняка получит второй шанс, который может быть для него последним, а вот Дженнаро Гаттузо — нет. Сразу после матча финального тура стало известно, что он уходит из "Наполи". И неясно, кому тут легче. Пирло, у которого теперь нет права на ошибку, или же Гаттузо, который может отдохнуть, но пятое место и такой конец сезона ему будут припоминать ещё очень долго.

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Франция: прощай, гегемония Парижа

ПСЖ — не чемпион Франции. Звучит абсолютно непривычно, не так ли? Однако это суровая правда. И как бы ни старались Мбаппе, Неймар, Икарди и иные, всё впустую. Кубок страны, конечно, пилюлю подсластил, но не больше. А правит баллом теперь "Лилль". Не самый богатый и мощный по именам коллектив, но очень даже крепкий. А символ у этого триумфа совсем неожиданный — Бурак Йылмаз. Турецкий форвард, которому уже далеко за 30, выдал потрясающий сезон и взял своё очередное чемпионство. Не забыл он и передать привет всем, кто не верил в его перспективы за пределами родной страны.

Ясно, что эта история не сильно-то отразится на проекте ПСЖ. Катарские шейхи продолжат вливать большие деньги в команду и ждать, пока она завоюет всё, что только можно. Правда, для этого нужно ещё и в Лиге чемпионов шороху навести. Российские же поклонники футбола могут порадоваться за Александра Головина. У него — бронза чемпионата Франции, к которой бонусом идёт путёвка в Лигу чемпионов.

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Германия: без интриги

Отдельно не забудем сказать и про Германию. Но очень кратко, ибо там давно всё было ясно. "Бавария", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд) и "Вольфсбург" отправились в ЛЧ. В Лиге Европы сыграют "Айнтрахт" и "Байер", а "Унион" опробует на себе Лигу конференций. Удивительным выглядит список вылетевших. "Вердер" ещё каких-то 17 лет назад был чемпионом, а в 2008-м стал вторым. Теперь — вылет. "Шальке" и вовсе вторым был буквально три года назад. Крепкие и хорошие команды, к которым все давно привыкли, отправятся на сезон вниз, чтобы вернуться для новых достижений, не сомневаемся.