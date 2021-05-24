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"Партия началась": "Спартак" объявил о назначении Витории новым главным тренером

Ранее из-за несогласия с кандидатурой будущего наставника команды совет директоров покинула жена владельца красно-белых.

24 мая, 14:29

Футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении португальца Руя Витории на пост главного тренера команды.

"Совет директоров ФК "Спартак-Москва" утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года", — говорится в заявлении клуба.

Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Стоит отметить, что сначала красно-белые в своём твиттере выложили ролик, в котором намекнули на назначение португальца на новый для него пост.

В опубликованном видео шахматист Ян Непомнящий рассуждает о сходстве своего профильного вида спорта и футбола, а также шутит над московским ЦСКА.

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"Здесь недостаточно просто съесть коня", — подколол армейцев гроссмейстер.

В конце видео он на португальском произнёс фразу "Теперь ваш ход!", которая и намекнула подписчикам и всем зрителям на скорое объявление Витории главным тренером. В конце на экране появляется фраза "Партия началась", а на заднем фоне можно увидеть фотографию португальского специалиста.

Отметим, что в штаб Руя Витории войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау. Знакомство с командой у нового наставника состоится в середине июня.

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Добавим, что предыдущий наставник "Спартака" Доменико Тедеско покинул клуб после окончания сезона, в котором москвичи стали вторыми в РПЛ и вышли в Лигу чемпионов. При этом из-за несогласия с кандидатурой Руя Витории совет директоров красно-белых покинула жена владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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