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Задержанная вместе с основателем NEXTA россиянка находится в изоляторе в Минске

Консул РФ в Белоруссии уже встретился с её родителями и вскоре планирует навестить девушку.

24 мая, 15:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Россиянка София Сапега, которая была задержана в Минске вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, находится в изоляторе на Окрестина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова бывшего члена ОНК Марину Литвинович. Российский консул уже встретился с её родителями и в ближайшее время ожидает получить доступ к ней.

"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", — сообщило российское диппредставительство в "Фейсбуке".

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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