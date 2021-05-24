Задержанная вместе с основателем NEXTA россиянка находится в изоляторе в Минске

Россиянка София Сапега, которая была задержана в Минске вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, находится в изоляторе на Окрестина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова бывшего члена ОНК Марину Литвинович. Российский консул уже встретился с её родителями и в ближайшее время ожидает получить доступ к ней.