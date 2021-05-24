Задержанная вместе с основателем NEXTA россиянка находится в изоляторе в Минске
Консул РФ в Белоруссии уже встретился с её родителями и вскоре планирует навестить девушку.
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Россиянка София Сапега, которая была задержана в Минске вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, находится в изоляторе на Окрестина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова бывшего члена ОНК Марину Литвинович. Российский консул уже встретился с её родителями и в ближайшее время ожидает получить доступ к ней.
"Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", — сообщило российское диппредставительство в "Фейсбуке".
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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