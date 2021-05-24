Польский депутат: Американские санкции были последней надеждой похоронить "Северный поток – 2"

Американские санкции были последней надеждой Польши на то, что "Северный поток – 2" удастся заблокировать. Об этом заявил евродепутат от партии "Право и справедливость" Яцек Сариуш-Вольский в интервью местному порталу wPolityce . По его словам, отказавшись от санкций, США поставили интересы Германии выше интересов восточного фланга НАТО. Теперь Россия получит больше возможностей в Балтийском море и в мировой политике, опасается парламентарий.

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"Судя по всему, судьба "Северного потока – 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать. Теперь станет правдой всё то, что звучало в предостережениях и аргументах против газопровода. Увеличится газовая, энергетическая зависимость Европы от России. Москва получит возможность подвергать политическому давлению и шантажировать страны, которые зависят от её поставок, то есть как восточный фланг ЕС, так и Германию", — нагнетает Сариуш-Вольский.