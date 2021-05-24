Власти Великобритании отозвали у "Белавиа" разрешение на полёты
Ранее Лондон назвал инцидент с рейсом Ryanair "неслыханным поступком" и предупредил Александра Лукашенко о "серьёзных последствиях".
Фото © ТАСС / Стрингер
Власти Великобритании отзывают разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство из-за ситуации с "боингом" Ryanair. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", — проинформировал он, выступая в понедельник в британском парламенте.
Отметим, что Лондон и ранее комментировал инцидент с посадкой борта с белорусским оппозиционером. "Неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьёзные последствия", — предупредил МИД страны.
Как уже сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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