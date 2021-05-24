Власти Великобритании отозвали у "Белавиа" разрешение на полёты

Власти Великобритании отзывают разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство из-за ситуации с "боингом" Ryanair. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", — проинформировал он, выступая в понедельник в британском парламенте.