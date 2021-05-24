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Украина может закрыть небо для рейсов "Белавиа"

Советник главы офиса Зеленского заявил, что ситуация с аварийной посадкой самолёта в Минске "будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для Белоруссии".

24 мая, 14:51

Фото © Shutterstock

Украина рассматривает возможность запрета полётов белорусской авиакомпании "Белавиа" в страну из-за ситуации с "боингом" Ryanair. Об этом изданию "Страна" сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, решение Киева будет зависеть от позиции стран Европейского союза.

"Безусловно, инцидент в небе Белоруссии будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдёт в небо Беларуси", — заявил советник главы ОП.

Кроме того, Подоляк определил нынешний статус Белоруссии и её президента, упомянув в произошедшем Россию. По его словам, инцидент вынес "Лукашенко и его государство за скобки цивилизованного мира".

"Он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа", — отметил Подоляк.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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