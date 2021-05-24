Украина может закрыть небо для рейсов "Белавиа"

Украина рассматривает возможность запрета полётов белорусской авиакомпании "Белавиа" в страну из-за ситуации с "боингом" Ryanair. Об этом изданию "Страна" сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, решение Киева будет зависеть от позиции стран Европейского союза.

"Безусловно, инцидент в небе Белоруссии будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдёт в небо Беларуси", — заявил советник главы ОП.

Кроме того, Подоляк определил нынешний статус Белоруссии и её президента, упомянув в произошедшем Россию. По его словам, инцидент вынес "Лукашенко и его государство за скобки цивилизованного мира".