Авторы сообщения о минировании самолёта Ryanair угрожали, что взорвут бомбу над Вильнюсом
Минтранс Белоруссии утверждает, что угрозы поступили от лица группировки ХАМАС, требующей, чтобы Евросоюз прекратил поддерживать Израиль.
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Отправители электронного сообщения о минировании самолёта Ryanair, который экстренно сел в Минске, заявляли о намерении взорвать бомбу над Вильнюсом. Такие данные привели в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии. По данным ведомства, сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило от лица группировки ХАМАС, требующей, чтобы Евросоюз прекратил поддерживать Израиль. Текст самого письма также зачитали в понедельник на брифинге в Минске.
"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом", — говорилось в отправлении.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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