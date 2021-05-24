Авторы сообщения о минировании самолёта Ryanair угрожали, что взорвут бомбу над Вильнюсом

Отправители электронного сообщения о минировании самолёта Ryanair, который экстренно сел в Минске, заявляли о намерении взорвать бомбу над Вильнюсом. Такие данные привели в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии. По данным ведомства, сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило от лица группировки ХАМАС, требующей, чтобы Евросоюз прекратил поддерживать Израиль. Текст самого письма также зачитали в понедельник на брифинге в Минске.