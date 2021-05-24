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Авторы сообщения о минировании самолёта Ryanair угрожали, что взорвут бомбу над Вильнюсом

Минтранс Белоруссии утверждает, что угрозы поступили от лица группировки ХАМАС, требующей, чтобы Евросоюз прекратил поддерживать Израиль.

24 мая, 14:40

Фото © Pixabay

Отправители электронного сообщения о минировании самолёта Ryanair, который экстренно сел в Минске, заявляли о намерении взорвать бомбу над Вильнюсом. Такие данные привели в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии. По данным ведомства, сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило от лица группировки ХАМАС, требующей, чтобы Евросоюз прекратил поддерживать Израиль. Текст самого письма также зачитали в понедельник на брифинге в Минске.

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом", говорилось в отправлении.

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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