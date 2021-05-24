Названо 20 ресурсов, подпадающих под действие нового законопроекта об IT-гигантах
Их владельцам направлены приглашения на заседание профильного комитета, где будут рассматривать инициативу.
Фото © Pixabay
Под действие нового законопроекта о регулировании IT-гигантов, предварительно, подпадает 20 ресурсов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике и один из авторов закона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
В перечень вошли:
Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.
Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.
Мессенджеры / почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.
Поисковики: Google, Bing.com.
Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.
Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.
Прочее: Wikipedia.org.
"Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашение для участия в комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта", — написал Хинштейн.
Профильный Комитет Госдумы рассмотрит документ 28 мая. Хинштейн надеется, что компании согласятся высказаться если не офлайн, то хотя бы в онлайн-формате.
Напомним, законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов (с аудиторией от 500 тысяч человек) открывать официальные представительства на территории России, был внесён в Госдуму 21 мая. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.
Комментариев: 0