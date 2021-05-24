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Названо 20 ресурсов, подпадающих под действие нового законопроекта об IT-гигантах

Их владельцам направлены приглашения на заседание профильного комитета, где будут рассматривать инициативу.

24 мая, 14:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Под действие нового законопроекта о регулировании IT-гигантов, предварительно, подпадает 20 ресурсов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике и один из авторов закона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

В перечень вошли:

Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter.

Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv.

Мессенджеры / почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail.

Поисковики: Google, Bing.com.

Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy.

Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com.

Прочее: Wikipedia.org.

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"Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашение для участия в комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта", — написал Хинштейн.

Профильный Комитет Госдумы рассмотрит документ 28 мая. Хинштейн надеется, что компании согласятся высказаться если не офлайн, то хотя бы в онлайн-формате.

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Напомним, законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов (с аудиторией от 500 тысяч человек) открывать официальные представительства на территории России, был внесён в Госдуму 21 мая. В случае отказа крупным компаниям могут грозить запреты на размещение рекламы и получение денежных переводов от российских пользователей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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