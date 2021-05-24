Названо 20 ресурсов, подпадающих под действие нового законопроекта об IT-гигантах

Под действие нового законопроекта о регулировании IT-гигантов, предварительно, подпадает 20 ресурсов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике и один из авторов закона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

В перечень вошли: Соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги: YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры / почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковики: Google, Bing.com. Провайдеры хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. Прочее: Wikipedia.org.

"Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. Сегодня направили приглашение для участия в комитете всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта", — написал Хинштейн.

Профильный Комитет Госдумы рассмотрит документ 28 мая. Хинштейн надеется, что компании согласятся высказаться если не офлайн, то хотя бы в онлайн-формате.