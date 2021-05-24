В Роскомнадзоре допустили замедление сервисов Google из-за недостаточной фильтрации контента

Роскомнадзор допустил замедление трафика сервисов Google по аналогии с микроблогами Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Причиной этому является недостаточная фильтрация контента в соответствии с российским законодательством.

"В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20 до 30% ссылок на запрещённый в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Google занял первое место по количеству противоправного контента. Ранее похвастаться этим мог Twitter, который впоследствии удалил более 91% запрещённых материалов, освободив пьедестал для IT-гиганта из Калифорнии. Теперь же компании грозит штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей, если в течение суток ситуация не изменится. Как уточнили в Роскомнадзоре, в адрес администрации Google было направлено более 26 тысяч уведомлений о той или иной противоправной информации.