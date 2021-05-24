Евросоюз вызвал посла Белоруссии после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске

Постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича вызвал Евросоюз из-за ситуации с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией после инцидента с бортом Ryanair

После инцидента ряд стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке. А в Берлине посчитали, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко.