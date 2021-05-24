Евросоюз вызвал посла Белоруссии после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске
С дипломатом решили обсудить "недопустимый шаг белорусских властей".
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича вызвал Евросоюз из-за ситуации с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
"По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Евросоюзе Александра Михневича", — говорится в сообщении.
С дипломатом решили обсудить "недопустимый шаг белорусских властей".
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.
После инцидента ряд стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке. А в Берлине посчитали, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко.
Ранее Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair, а вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте, уличив страны Запада в лицемерии и припомнив коллегам похожие случаи, на которые те отреагировали противоположным образом.
Комментариев: 0