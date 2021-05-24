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Евросоюз вызвал посла Белоруссии после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске

С дипломатом решили обсудить "недопустимый шаг белорусских властей".

24 мая, 14:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича вызвал Евросоюз из-за ситуации с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

"По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Евросоюзе Александра Михневича", — говорится в сообщении.

С дипломатом решили обсудить "недопустимый шаг белорусских властей".

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ICAO получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией после инцидента с бортом Ryanair

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

После инцидента ряд стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке. А в Берлине посчитали, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко.

Ранее Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair, а вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте, уличив страны Запада в лицемерии и припомнив коллегам похожие случаи, на которые те отреагировали противоположным образом.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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